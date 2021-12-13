Aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine inip yiyecek aradı
Giresun'un Piraziz ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.
Giresun’da aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Bir vatandaş ise evinin balkonundan cep telefonuyla o anları kaydetti.
Piraziz ilçesinin Yenimahalle mevkiinde görülen domuz sürüsü yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İlçe merkezinde yiyecek aradılar
Aç kalan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsü çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar indi.
Sürü halinde yolda ilerleyen domuzları gören bir vatandaş da o anları görüntüledi.