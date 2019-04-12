AB'ye tepki amaçlı parti kurdu! İşte ismi...
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması gerektiğini savunan Nigel Farage, yeni bir parti kurduğunu ve isminin Brexit Partisi olduğunu duyurdu.12 Nisan 2019 Cuma 22:10
İngiltere’nin AB’den çıkışının yılmaz savunucularından Bağımsızlık Partisi (UKIP) eski lideri Nigel Farage bugün yeni Brexit Partisi kurduğunu belirtti.
UKIP ve yeni partisinin siyasi programları arasında hiçbir farkın olmadığını itiraf eden Farage, ama UKIP'in, içine aşırı sağcı hareketin temsilcilerini alarak itibarına "leke sürdüğünü" söyledi.
Farage, Brexit Partisi'nin başlattığı kampanyanın 10 gün içinde 750 bin pound toplamayı başardığını da sözlerine ekledi.
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