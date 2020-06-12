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Dünya

AB'ye iltica talebi başvuruları rekor düzeyde düştü

Kovid-19 salgını öncesindeki döneme göre iltica taleplerinde yüzde 87'lik düşüş kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 07:09:00 -
AB'ye iltica talebi başvuruları rekor düzeyde düştü

Avrupa İltica Destek Ofisi (EASO), Nisan ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan iltica başvuruları taleplerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önceki Ocak ve Şubat’a göre yüzde 87’lik büyük bir düşüş yaşandığını bildirdi.

 

 

Malta merkezli EASO’nun yayımladığı özel rapora göre, AB ülkelerine Nisan’'da 8 bin 730 iltica talebi geldiği belirtilirken, bunun Kovid-19’dan önceki Ocak ve Şubat'a nazaran yüzde 87lik "muazzam" bir düşüşe denk geldiği ifade edildi.

Kovid-19'un yol açtığı seyahat kısıtlamaları ve ulusal boyutta alınan sağlık önlemlerinin geçen birkaç ayda Avrupa’ya yönelik iltica taleplerini" dramatik şekilde kestiği" yorumu yapıldı.

Bütün milliyetlerden daha az başvuru kaydedildiği ancak son yıllarda önemli menşe ülkelerden olan Venezuela'dan Ocak ayında 5 bin 13 talep gelirken, bu sayının Nisan'da 80'e düştüğü belirtildi. Benzer şekilde Kolombiya’dan da Ocak'ta 5 bin 272 talep gelirken, Nisan'da 64'e gerilediği aktarıldı.

EASO'nun seyahat kısıtlamalarına yönelik önlemlerin gevşetilmesiyle iltica başvurularının da yavaşça artmasını beklediği de raporda yer aldı.

EASO, Mayıs ayındaki açıklamasına da atıfta bulunarak, AB ülkelerinin orta vadede iltica başvurularındaki artışa hazır olması gerektiğini belirtti.

EASO raporunda, küresel düzeyde iki karşıt etki üzerinde çalışılması gerektiği ifade edilerek, bunlardan birinin; pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılar, gıda güvensizliği ve toplumsal huzursuzlukların yer değiştirmelerle sonuçlanabilecek olması ve diğerinin de salgın tedbirleri sebebiyle göç harekelerinin kısıtlanması olduğu kaydedildi.

 

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