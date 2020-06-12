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Dünya

AB'ye iltica talebi başvuruları rekor düzeyde düştü

Avrupa İltica Destek Ofisi (EASO), Nisan ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan iltica başvuruları taleplerinde koronavirüs salgınından önceki Ocak ve Şubat’a göre yüzde 87’lik büyük bir düşüş yaşandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 04:14:00 -
AB'ye iltica talebi başvuruları rekor düzeyde düştü

Malta merkezli EASO’nun yayımladığı özel rapora göre, AB ülkelerine Nisan’'da 8 bin 730 iltica talebi geldiği belirtilirken, bunun Kovid-19’dan önceki Ocak ve Şubat'a nazaran yüzde 87lik "muazzam" bir düşüşe denk geldiği ifade edildi.

Kovid-19'un yol açtığı seyahat kısıtlamaları ve ulusal boyutta alınan sağlık önlemlerinin geçen birkaç ayda Avrupa’ya yönelik iltica taleplerini "dramatik şekilde kestiği" yorumu yapıldı.

Bütün milliyetlerden daha az başvuru kaydedildiği ancak son yıllarda önemli menşe ülkelerden olan Venezuela'dan Ocak ayında 5 bin 13 talep gelirken, bu sayının Nisan'da 80'e düştüğü belirtildi. Benzer şekilde Kolombiya’dan da Ocak'ta 5 bin 272 talep gelirken, Nisan'da 64'e gerilediği aktarıldı.

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