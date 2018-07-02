Abur cubur yememek çocukları diş çürüklerinden korur mu?

Abur cuburlar dişlerin sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden ebeveynler çocuklarını bu tarz yiyeceklerden uzak tutmaya çalışır. Fakat dişlerin çürümesine sadece abur cuburlar neden olmaz!

Makarne ve ekmek gibi karbonhidratlı yiyecekler çocukların dişlerine yapışırlar. Diş bakımına özen gösterilmediğinde bu tarz yiyecekler de dişlerde çürümeye sebep olur.