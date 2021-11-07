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Dünya Abu Dabi'de şeriat rafa kalktı
Dünya

Abu Dabi'de şeriat rafa kalktı

Geçtiğimiz yıl evlilik dışı ilişki ve alkol tüketimini suç kapsamından çıkaran ve namus cinayetlerinde ceza indirimini kaldıran BAE’nin en büyük emirliği olan Abu Dabi'de şimdi de yabancılar için evlilik, boşanma, nafaka, velayet, ebeveynlik ve miras gibi konularda şeriat hukuku yerine medeni hukukun kullanılmaya başlanacağı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 23:57:00 -
Abu Dabi'de şeriat rafa kalktı

Münübe Yılmaz

“Ilımlı İslam” projesinde Suudi Arabistan ile birlikte başı çeken ülkelerden olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Batı’ya şirin görünmek için bir adım daha atıldı. Geçtiğimiz yıl evlilik dışı ilişki ve alkol tüketimini suç kapsamından çıkaran ve namus cinayetlerinde ceza indirimini kaldıran BAE’nin en büyük emirliği olan Abu Dabi'de şimdi de yabancılar için evlilik, boşanma, nafaka, velayet, ebeveynlik ve miras gibi konularda şeriat hukuku yerine medeni hukukun kullanılmaya başlanacağı ifade edildi. Abu Dabi Şeyhi Halife bin Zayid el-Nahyan tarafından yayınlanan ve Müslüman olmayanlara medeni kanun kapsamında evlenme, boşanma ve çocukların ortak velayetini alma imkanı sağlayan kararnamenin Abu Dabi'nin küresel rekabet gücünü geliştirmek için çıkartıldığı vurgulanırken, Abu Dabi Yargı Dairesi Müsteşarı Youssef Saeed Al Abri yasanın dünyada türünün ilk örneği olduğunu belirtti. 

 

 

 

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