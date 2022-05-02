Abu Dabi Büyükelçiliğine sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 30 Nisan 2022 Cumartesi TSİ 10:00 ile 16 Mayıs 2022 Pazartesi TSİ 23:59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar T.C. Abu Dabi Büyükelçiliğine şahsen veya postayla iletmeleri de gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Abu Dabi Büyükelçiliğine ulaştırmaları gerekmektedir.

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