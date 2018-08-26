Abramovich Chelsea'yi 2 milyar sterline satıyor!

İngiltere'den The Sunday Times, Chelsea'nin Rus patronu Roman Abramovich'in kulübü satmaya karar verdiğini yazdı.



Gazetenin haberine göre Abramovich, Chelsea'nin satışına aracılık yapması için New York merkezli banka Raine Group ile anlaştı. Bankanın Chelsea için 2.0 milyar sterlin değer biçtiği belirtildi.



Abramovich, Chelsea'yi 2003 yılında 140 milyon sterlin'e aldı ve kulübü astronomik transferlerle Premier Lig'in en büyük kulüpleri arasına soktu.