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Abramovich Chelsea'yi 2 milyar sterline satıyor!

İngiliz basını, Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea'yi satmaya karar verdiğini iddia etti. Abramovich'in 2003'te 140 milyon sterlin'e aldığı kulüp için 2 milyar sterlin değer biçildi

26 Ağustos 2018 Pazar 10:53
Abramovich Chelsea'yi 2 milyar sterline satıyor!

İngiltere'den The Sunday Times, Chelsea'nin Rus patronu Roman Abramovich'in kulübü satmaya karar verdiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre Abramovich, Chelsea'nin satışına aracılık yapması için New York merkezli banka Raine Group ile anlaştı. Bankanın Chelsea için 2.0 milyar sterlin değer biçtiği belirtildi.

Abramovich, Chelsea'yi 2003 yılında 140 milyon sterlin'e aldı ve kulübü astronomik transferlerle Premier Lig'in en büyük kulüpleri arasına soktu.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 10:53
  1. Roman Abramovich
  2. Chelsea
  3. Premier Lig
  4. Chelsea satılıyor

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