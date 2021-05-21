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Spor Aboubakar'ın isteği yönetimi şok etti! Beşiktaş resti çekti
Spor

Aboubakar'ın isteği yönetimi şok etti! Beşiktaş resti çekti

Geçen sezon 1.5 milyon Euro’ya oynayan Kamerunlu golcü Aboubakar'ın yeni sezon için istediği para Beşiktaş yönetimini şok etti. Yönetim "Ya kalırsın ya gidersin" diyerek resti çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 08:34:00 -
Aboubakar'ın isteği yönetimi şok etti! Beşiktaş resti çekti

Beşiktaş’ta Aboubakar krizi yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle sezonun son 6 haftasında forma giymeyen Kamerunlu golcünün opsiyonlu olarak imzaladığı ve yıllık 1.5 milyon Euro ücreti olan sözleşmesindeki, ‘30 maçta oynarsa sözleşme uzar’ maddesi nedeniyle sakatlığını bahane edip daha yüksek transfer ücreti almak için oynamadığı iddia edilmişti. Aboubakar 30 maç maddesinden sonra haberi olduğunu iddia ederken yönetim de yıldız oyuncunun sakatlığının doktor raporlarıyla sabit olduğunu belirtmişti.

Bu gelişmelerin ardından Aboubakar ile yeni sözleşme için temas kurulduğu ve rakam konuşulduğu belirtildi. Önümüzdeki sezondan itibaren yıllık 3.5 milyon Euro ve bonus istediği kaydedilen Kamerunlu forvete yönetimin 2 milyon Euro ile bonus ödemeyi teklif ettiği öğrenildi. Önerilen rakamı kabul etmeyen Aboubakar’a olumsuz yanıtı sonrası yönetimin "Ya kalırsın ya gidersin" restini çektiği bildirildi.

Kaynak: Fanatik

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