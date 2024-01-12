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Spor

Aboubakar için transfer, flaş teklif! O ülke istedi: Türkiye'ye resmen açıkladılar! Yeni takımı hakkında haber var! Anlaşmaya yakın

Yeniakit Publisher
2024-01-12 21:06:00 - 2024-01-12 21:12:29
Aboubakar için transfer, flaş teklif! O ülke istedi: Türkiye'ye resmen açıkladılar! Yeni takımı hakkında haber var! Anlaşmaya yakın

Türkiye'nin Süper Lig'de son maçında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş'ta kadro dış bırakılan yıldız golcü Vincent Aboubakar ile yollar ayrılıyor. Yeni takımı merak edilen Kamerunlu golcü için flaş açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de son maçında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş'ta kadro dış bırakılan yıldız golcü Vincent Aboubakar ile yollar ayrılıyor. Yeni takımı merak edilen Kamerunlu golcü için flaş açıklama geldi.

İşte son dakika haberinin detayları...

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, yeni hocası Fernando Santos çıkış yakalamak istiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Ara transfer dönemine hızlı giren ve kadrosuna Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u katan Kartal'dan flaş transfer haberleri gelmeye devam ediyor.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş'ta Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Jean Onana kadro dışı bırakılmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA İLK AYRILIK

Ara transfer döneminde hareketlilik yaşayan Beşiktaş'ta Jean Onana, Marsilya'ya kiralandı.
Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı bir diğer isim de takımın yıldızı Vincent Aboubakar oldu.
Kamerunlu yıldızı gözden çıkaran Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla yollarını ayırma karar aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABOUBAKAR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Aboubakar'ın ise yeni takımı merak edilirken, golcü oyuncuyu kadrolarında görmek isteyen takımdan resmi açıklama geldi.
Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı 31 yaşındaki golcünün menajeri tarafından Brezilya'da üç kulübe önerildiği ortaya çıktı.
Brezilya'dan UOL'un haberine göre; Aboubakar, Gremio, Corinthians ve Palmeiras'a teklif edildi.

GREMIO BAŞKANI AÇIKLADI: İSTİYORUZ

Gremio Başkanı Alberto Guerra, GauchaZH web sitesine verdiği röportajda hayalinin Vicent Aboubakar olduğunu doğruladı.

''ABOUBAKAR'I İSTİYORUZ''

Guerra, Kamerunlu yıldız için, "Menajerlerin onu Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Premier Lig'e götürme planı var. Bu seviyedeki bir futbolcu için bu tip talepler normal."
"Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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