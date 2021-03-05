Aboubakar geri adım attı

Beşiktaş, Malatya deplasmanında kazanarak zirve yolunda çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Maça damga vuran olay ise oyundan alınan Aboubakar'ın teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstermesi olmuştu.

"Ne gerekiyorsa onu yaparım"

Sergen Yalçın bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada "Bazen oyuncular bireysel düşündükleri için bu tür tepkileri gösterebiliyorlar. Ben bu şekilde düşünemem. Teknik direktörler olarak keyfî isteklerine göre hamle yapamayız. O an gidişata göre ne gerekiyorsa onu yaparım" demişti.

Özür diledi

Yaptığı hareketlerden dolayı pişman olan Aboubakar, dönüş yolculuğunda Sergen Yalçın'ın yanına giderek pişmanlığını dile getirdi. Yaptığı hareketlerin tamamen kazanma hırsından kaynaklandığını söyleyen Kamerunlu golcü, "O kadar hırslıydım ki, oyundan çıkarken 15-20 dakika daha olduğunu zannettim. Daha yapabileceğim çok şey olduğunu düşündüm. Hırsımdan dolayı yaptığım hareketlerden dolayı sizi üzdüysem özür dilerim" dedi.

Sergen Hoca ise "Sen hırsını korumaya devam et. Birbirimiz anlıyoruz, problem yok" sözlerini kullandı.