Aboubakar Beşiktaş'ı sırtladı
Beşiktaş Süper Lig'in 21. hafta maçında sahasında Göztepe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.
İlk yarı etkili başlayan Beşiktaş girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezken Göztepe, 39. dakikada öne geçti: 0-1. İlk yarı İzmir temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş, oyuna ikinci yarıda giren Adem Ljajic'in 49. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1. Golün ardından baskısını arttıran Beşiktaş, 77. dakikada Aboubakar'ın kaydettiği golle öne geçti: 2-1. Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş, bu sonuçla puanını 44'e çıkardı. Göztepe ise 25 puanda kaldı.
Beşiktaş gelecek hafta sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe ise aynı haftada Denizlispor'a konuk olacak.