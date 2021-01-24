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Spor Aboubakar Beşiktaş'ı sırtladı
Spor

Aboubakar Beşiktaş'ı sırtladı

Beşiktaş Süper Lig'in 21. hafta maçında sahasında Göztepe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 21:12:00 -
Aboubakar Beşiktaş'ı sırtladı

Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

İlk yarı etkili başlayan Beşiktaş girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezken Göztepe, 39. dakikada öne geçti: 0-1. İlk yarı İzmir temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, oyuna ikinci yarıda giren Adem Ljajic'in 49. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1. Golün ardından baskısını arttıran Beşiktaş, 77. dakikada Aboubakar'ın kaydettiği golle öne geçti: 2-1. Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla puanını 44'e çıkardı. Göztepe ise 25 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe ise aynı haftada Denizlispor'a konuk olacak.

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Yorumlar

ahmet

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