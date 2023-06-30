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Dünya AB'nin Ukrayna inadı
Dünya

AB'nin Ukrayna inadı

Yeniakit Publisher
2023-06-30 07:16:00 -
AB'nin Ukrayna inadı

Avrupa Birliği (AB) liderleri Ukrayna'ya askeri ve mali desteğin sürdürülmesi ve Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

AB Liderler Zirvesinin ilk gün oturumlarının sonunda, gündemdeki konulardan Ukrayna, güvenlik ve savunmayla ilgili ortak bildiri kabul edildi.

Bildiriye göre, AB liderleri özellikle Avrupa Barış Fonu adlı mali araç çerçevesinde Ukrayna'ya sonuna kadar sürdürülebilir askeri ve mali destek vermeye yönelik taahhütlerini yineledi.

Ukrayna'nın acil askeri ve savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik devam eden çabalarının öneminin altını çizen liderler, bu ülkenin uzun vadede kendini savunmasına ve istikrarsızlaştırma çabalarına direnmesine yardımcı olacak güvenlik taahhütlerine katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Liderler, Ukrayna'nın barış formülüne mümkün olan en geniş diplomatik desteği sağlamak için çabalarını yoğunlaştırmakta mutabık kaldı.

AB liderleri, yaptırımlar kapsamında Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasına ilişkin çalışma yaparak, bu çabaları uluslararası ortaklarla sürdürme konusunda anlaştı.
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Rusya'nın Ukraynalı çocukları ülke dışına kaçırmasını, Kahovka barajına saldırısını, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelttiği riskleri kınayan AB liderleri, İran ve Belarus'a da Rusya'ya verdikleri desteği sonlandırma çağrısı yaptı.

AB liderleri, Ukrayna'nın yanı sıra Rus tehdidi altındaki Moldova ve Gürcistan'ın AB'ye yaptığı üyelik başvurularını da değerlendirerek, her üç ülkenin ilgili süreçlerini destekleme taahhüdünde bulundu.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanmasını yavaşlatmasından endişe duyduklarını belirten liderler, operasyonlarının hızlı ve tam olarak yeniden başlatılması gerektiğine işaret etti.

AB liderleri, Avrupa savunma sektörünün teknolojik ve endüstriyel temelini güçlendirme ihtiyacını vurgulayarak, özellikle Avrupa'nın kendi kendini savunması ve bu konuda daha yenilikçi, rekabetçi ve dayanıklı hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'ya mühimmat ve füze teslimi ve bunların ortak tedariki için çalışmaların ileriye götürülmesi gerektiğine dikkati çeken liderler, AB Komisyonuna, KOBİ'ler de dahil olmak üzere Avrupa savunma teknolojisi, kapasitesi ve dayanıklılığını güçlendirmek için bir "Avrupa Savunma Yatırım Programı" teklifi hazırlaması çağrısında bulundu.

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