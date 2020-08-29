AB’nin şımarık çocuğu Yunanistan’a Cumhurbaşkanlığı’ndan sert tepki!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB’nin Doğu Akdeniz’deki gerilimi artıracak faaliyetlerinden sonra sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

Oktay, AB’yi eleştirerek; "AB'nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Barış ve diplomasiden yana olduğunu tekrar dile getirerek; “Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz.” dedi.

Gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz

Fuat Oktay’ın yaptığı paylaşımlar ise şöyle,

"Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB'nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir. Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir."