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AB’nin IMF başkan adayı Bulgar Kristalina Georgieva oldu

Avrupa Birliği (AB) Parist’eki bakanlar toplantısında Uluslararası Para Fonu (IMF) adayı olarak Bulgaristan asıllı Kristalina Georgieva’yı seçti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:47
AB’nin IMF başkan adayı Bulgar Kristalina Georgieva oldu

Avrupa Birliği (AB) Parist’eki bakanlar toplantısında Uluslararası Para Fonu (IMF) adayı olarak Bulgaristan asıllı Kristalina Georgieva’yı seçti. IMF başkan adaylığı oylamasında Birlik içinde bölünmeler olduğunu gösterdi.


Dünya Bankası’nın başkan yardımcısı olan Bulgar asıllı Kristalina Georgieva rakibi Hollanda’nın eski Maliye Bakanı Jeoren Dijsselbloem’i ikinci turun sonunda geride bırakarak AB’ni IMF başkan adayı olarak seçilmeye başardı.


Avrupa Birliği Komisyonu’nu görev süresi dolan Jean-Claude Juncker Twitter hesabından tebrik ederek, “KGeorgieva Avrupa’nın IMF direktörü olarak aday gösterilmenden dolayı tebrikler. IMF’nin misyonuna etkin katkıda bulunma konusunda gereken bütün niteliklere sahipsin” ifadelerini kullandı.


Geleneksel olarak IMF Başkanı bir Avrupalı Dünya Bankası’nın başkanı da ABD vatandaşı oluyor. Georgieva, Avrupa Merkez Bankası’nın başkanı olarak atanması sebebiyleIMF Başkanlığından istifa eden Christine Lagarde’den görevi devralacak.


Georgieva, IMF başkan adaylığı süresince Dünya Bankası’ndaki sorumluluklarını askıya alacağını söyledi. IMF başkanlığı için yaş sınırının 65 olması sebebiyle Ağustos’da 66 yaşına girecek olan Giorgieva’nın bu göreve başlaması için AB ve ABD’nin yaş kuralını değiştirmek için harekete geçeceği kaydedildi.


AB’nin IMF başkan adayı seçiminde Hollanda ve Alman grubu Hollanda’nın eski Maliye Bakanı Jeoren Dijsselbloem’i desteklerken Fransız ve güney ve doğu ülkeleri kendi adayları olan Georgieva’yı seçtirmeyi başardı. Georgieva AB’de 2014’den 2016’ya kadar ABD Bütçe ve Uluslararası işbirliği ve kalkınmadan sorumluABD Komiseri olarak görev yaptı.


IMF başkanlığı için adayların 6 Eylül’e kadar başvuru yapması bekleniyor. Diğer ülkelerin de IMF başkanlığı için aday gösterilmesi bekleniyor. Ancak IMF’nin en büyük dönerleri olan AB ve ABD’nin daha çok oy payı bulunuyor. IMF’nin 4 Ekime kadar başkanını seçmeyi planladı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:47
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