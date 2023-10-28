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Dünya AB'nin 4 üye ülkesi Gazze'de ateşkese 'hayır' dedi!
Dünya

AB'nin 4 üye ülkesi Gazze'de ateşkese 'hayır' dedi!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 15:18:00 -
AB'nin 4 üye ülkesi Gazze'de ateşkese 'hayır' dedi!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Gazze'de ateşkes çağrısına Avrupa Birliği (AB) üyeleri Avusturya, Macaristan, Çekya ve Hırvatistan "hayır" oyu kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Gazze'de ateşkes çağrısına Avrupa Birliği (AB) üyeleri Avusturya, Macaristan, Çekya ve Hırvatistan "hayır" oyu kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında Ürdün liderliğindeki Arap grubunun sunduğu ve Gazze'de bir an önce insani ateşkesin ilan edilmesini öngören karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Bağlayıcı olmayan karar tasarısı, sivillerin korunmasını ve hiçbir engel olmadan yardıma erişmelerini talep ediyordu.

193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 120 ülke taslak lehinde, 14 ülke aleyhinde oy verirken 45 ülke çekimser kalarak oylamaya katılmadı.

Ateşkese siyonist rejim, ABD, Fiji, Guatemala, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve Tonga'nın yanı sıra AB üyesi Avusturya, Macaristan, Çekya ve Hırvatistan hayır oyu verdi. (İLKHA)
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