ABN Amro altın tahmini yaptı! Son durum...

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin hayal kırıklığı yaratmasına rağmen Fed’in varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlayacağı beklentilerinin sürmesinin etkisiyle yatay seyir izliyor.

Analistler, "Tarım dışı istihdam verisi Fed'in varlık alımlarını azaltma planını değiştirmeyecek. İş gücü yetersizliği daha yüksek ücret baskısını besliyor ve enflasyonun daha da kötüleşmesine yol açabilir. Bu nedenle Fed'in er ya da geç varlık alımlarını azaltım için harekete geçeceği anlamına geliyor" değerlendirmesini yapıyorlar.

Uluslararası piyasalarda spot altın şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,04 düşüşle 1756,55 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Fed'in 3-4 Kasım'da yapacağı toplantıya kadar 1782 dolar/ons direncinin altında kalmaya devam edeceğini öngörüyorlar, aşağıda güçlü desteğin ise 1724 dolar/ons olduğunu ifade ediyorlar.

ABN Amro, altında 3 nedenle düşüş bekliyor

ABN Amro, tarafından hazırlanan raporda ons altın fiyatında gerileme beklendiği belirtildi. Beklentiye gerekçe olarak küresel para politikalarında sıkılaşma, 2 yıllık Amerikan tahvil faizinde yükseliş ve dolarda değer artışı öngörüleri gösterildi.

Raporda altının bu yılın sonunda 1700, gelecek yılın sonunda ise 1500 dolara ineceği tahmini yapıldı.