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Ablasını tabancayla başından vurup öldürdü

Kocaeli'de bir kişi, evde tartıştığı ablasını silahla başından vurarak öldürdü. Katil kardeş daha sonra adliyeye giderek teslim oldu.

13 Ocak 2019 Pazar 15:01
Ablasını tabancayla başından vurup öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Sinan G. (25), ablası Suzan Keleş'i (28) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay dün gece saatlerinde, Köşklü Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesleri duyan vatandaşlar, sesin geldiği 17 numaralı daireye yöneldi. Dairede yaşayan Suzan Keleş’i kanlar içinde hareketsiz yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede başından vurulan Suzan Keleş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş’in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

Ailesi, cinayeti Sinan G.'nin işlediğini, olayın ardından tabanca ile birlikte kaçtığını söyledi. Sinan G. adliyeye giderek teslim oldu.

Sinan G.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine babası Ali Osman G., annesi, eşi ve eniştesi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 15:01
  1. Kocaeli
  2. Gebze
  3. Ablasını başından vurup öldürdü
  4. cinayet
  5. kadın cinayeti
  6. Suzan Keleş

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