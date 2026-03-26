Ablasını darbeden genç serbest bırakıldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde ablasını darp ettiği iddia edilen genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Olay, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. (24) ile kardeşi F.E.T. (21) arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.E.T.'nin ablasını darp ettiği iddia edildi. Şüpheli, ablasının kendisine bıçak çektiğini öne sürdü. Olayın ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan F.E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yine CHP yine cinsel saldırı yine darp ve şantaj! Antalya’da CHP’li Meclis Üyesi hakkında şok iddia