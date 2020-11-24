  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ablası ve eniştesini öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası
Aktüel

Ablası ve eniştesini öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:19:08 -
Ablası ve eniştesini öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası

ISPARTA (AA) - Isparta'da, uzman çavuş eniştesi ile ablasını öldüren eski polis, biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Uğur D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu.

Duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası verdi.

Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde uzman çavuş olarak görev yapan Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, 17 Kasım'da evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuş, cinayet zanlısı olarak aranan Ebru Öztürk'ün polis memuru kardeşi Uğur D, Niğde'de polis ekiplerinin bir pansiyona düzenlediği operasyonda sahte kimlikle yakalanarak Isparta'ya getirilmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!
Gündem

Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, enflasyonda belirgin bir düşüş olana kadar sıkı para politikasını sü..
Emekli Tümamiral açıkladı: Türkiye'ye
Gündem

Emekli Tümamiral açıkladı: Türkiye'ye "Reprisal" hakkı doğdu

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunan komutan idaresindeki İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyninin, Libya'ya insani yardım malzemesi t..
Aliyev’den Batı ülkelerine had bildiren çıkış! Domuz kafası atanlar mı bize ders verecek?
Gündem

Aliyev’den Batı ülkelerine had bildiren çıkış! Domuz kafası atanlar mı bize ders verecek?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerdeki Hristiyan mabetleriyle ilgili bazı Batılı ülkelerin endişe..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay