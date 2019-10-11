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Abiy Ahmet Ali kimdir? Nobel Barış Ödülü sahibi Abiy Ahmet Ali nereli

Nobel Barış Ödülü, bu yıl "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi. Peki Abiy Ahmet Ali kimdir, nerelidir? Abiy Ahmet Ali hangi görevlerde bulundu. İşte Abiy Ahmet Ali biyografisi.

11 Ekim 2019 Cuma 14:19
Abiy Ahmet Ali kimdir? Nobel Barış Ödülü sahibi Abiy Ahmet Ali nereli

Nobel Barış Ödülü, bu yıl "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi. Abiy Ahmet Ali kimdir, nerelidir? İşte Abiy Ahmet Ali biyografisi.

Abiy Ahmet Ali kimdir?

Abiy Ahmet Ali, 15 Ağustos 1976’da Etiyopya'da doğdu. 2008-2010 arasında Bilgi Ağı Güvenliği Ajansı başkanlığını yürüten Abiy, 2015 ile 2016 yılları arasında hükûmette yer alarak Bilim ve Teknoloji Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Abiy 27 Mart 2018 tarihinden bu yana da Etiyopya Halk Devrimci Demokratik Cephesi'nin liderliğini yürütmektedir. Ülke genelinde yaşanan huzursuzluk ve gösteriler sonucu 11 Mart 2018 tarihinde istifa eden dönemin başbakanı Hailemariam Desalegn'nin ardından 2 Nisan 2018 tarihinde başbakanlık makamına getirilmiştir.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 14:19
  1. Abiy Ahmet Ali kimdir?
  2. Nobel Barış Ödülü sahibi Abiy Ahmet Ali nereli

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