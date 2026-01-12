A.B.İ.’nin Doğan'ı Kenan İmirzalıoğlu yeni rolünü anlattı

Kenan İmirzalıoğlu, dizide hayat verdiği Doğan karakteri için şunları söyledi:

“Doğan, ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam. Sessiz bir hayat kurduğunu sanırken, İstanbul’a dönüşü onu kaçtığını düşündüğü geçmişle yeniden yüzleştiriyor.”

“Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…”

A.B.İ. projesine dair değerlendirmelerde bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dizinin gerçeklik duygusuna dikkat çekerek, “Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…” sözleriyle projenin güçlü ve sahici dünyasını vurguladı.

“Merak duygusu yüksek bir aile dramı”

Dizinin anlatı yapısına da değinen İmirzalıoğlu, “Merak duygusu yüksek, duygusal açılımların ve aksiyonun olduğu bir aile dramı…” ifadeleriyle A.B.İ.’nin izleyiciye sunduğu dünyayı özetledi.