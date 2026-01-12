  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu? Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi İran’dan gözdağı! En ufak saldırıda vuracakları noktaları açıkladı Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi? Gökçek: Yavaş, Ankara'nın geleceğini müteahhit kârına kurban etti! AB, Rusya ile görüşmeler yürütmek zorunda kalacaklarını kabullendi Putin itirafı Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı Teröristbaşı Netanyahu adamlarını topladı: İsrail’in İran kararı
Medya A.B.İ.’nin Doğan'ı Kenan İmirzalıoğlu yeni rolünü anlattı
Medya

A.B.İ.’nin Doğan'ı Kenan İmirzalıoğlu yeni rolünü anlattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
A.B.İ.’nin Doğan'ı Kenan İmirzalıoğlu yeni rolünü anlattı

atv’de izleyici ile buluşmak için gün sayan, yapımına OGM PICTURES’ın imza attığı ‘A.B.İ.’ dizisinde Doğan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, yeni projesini ve rolünü anlattı.

Kenan İmirzalıoğlu, dizide hayat verdiği Doğan karakteri için şunları söyledi:
“Doğan, ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam. Sessiz bir hayat kurduğunu sanırken, İstanbul’a dönüşü onu kaçtığını düşündüğü geçmişle yeniden yüzleştiriyor.”

“Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…”

A.B.İ. projesine dair değerlendirmelerde bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dizinin gerçeklik duygusuna dikkat çekerek, “Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…” sözleriyle projenin güçlü ve sahici dünyasını vurguladı.

 

“Merak duygusu yüksek bir aile dramı”

Dizinin anlatı yapısına da değinen İmirzalıoğlu, “Merak duygusu yüksek, duygusal açılımların ve aksiyonun olduğu bir aile dramı…” ifadeleriyle A.B.İ.’nin izleyiciye sunduğu dünyayı özetledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23