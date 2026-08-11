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Gündem 'Abhaz pasaportları ile baskı kurulmak isteniyor'
Gündem

'Abhaz pasaportları ile baskı kurulmak isteniyor'

Yeniakit Publisher
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'Abhaz pasaportları ile baskı kurulmak isteniyor'

Yazar Bedi İremi, "Abhaz pasaportları tartışması Türkiye’yi Gürcistan’la karşı karşıya getirebilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bazı siyasi partilerin Abhaz pasaportlarının tanınması ve Abhazya ile doğrudan ulaşım bağlantılarının kurulması yönündeki çağrısı, Ankara’nın Gürcistan politikası ve bölgedeki dengelere ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Yazar Bedi İremi, Türkiye’deki siyasi girişimin Abhazya’nın statüsünden ziyade iç siyasi dinamiklerle bağlantılı olduğunu savunarak, Ankara’nın uzun yıllardır sürdürdüğü Gürcistan politikasında kısa vadede değişiklik beklenmemesi gerektiğini değerlendirdi.

İremi’nin değerlendirmesine göre, 10 siyasi partinin temsilcilerinin imza attığı ve “Abhazya’nın İzolasyonuna Son Verin” başlığıyla kamuoyuna duyurulan çağrı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 206 milletvekilinin desteğine işaret etse de bunun hükümetin Abhazya politikasında değişiklik anlamına gelmediği belirtiliyor.

İremi, Türkiye’deki Abhaz diasporasının son dönemde konuyu daha yoğun şekilde gündeme getirdiğini, bazı siyasi aktörlerin ise Abhaz pasaportlarının özellikle tıbbi tedavi, eğitim ve akraba ziyaretleri gibi insani amaçlarla kullanılmasına yönelik önerilerde bulunduğunu aktardı.

 

“Ankara’nın resmi tutumunda değişiklik beklenmiyor”

Türkiye’nin 30 yılı aşkın süredir Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğine ve Abhazya’nın bağımsızlığını tanımadığına dikkat çeken İremi, Abhaz pasaportlarının tanınmasının Ankara-Tiflis ilişkileri açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

İremi, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ilişkilerin de Ankara’nın tutumunda önemli bir unsur olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve lojistik bağların Abhazya konusunda atılabilecek adımlar açısından dikkate alınması gerektiğini savundu.

İremi’ye göre Abhaz pasaportlarının tanınması, Gürcistan’la ilişkiler açısından ciddi bir diplomatik sorun oluşturabilir. Bu nedenle Ankara’nın mevcut politikasını değiştirmesi yerine, konuyu siyasi tartışmanın dışında tutmayı tercih etmesi daha olası görünüyor.

 

“İç siyasi tartışmanın parçası haline getiriliyor”

Bedi İremi, Abhaz pasaportları konusundaki siyasi girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetine yönelik eleştirilerin bir parçası olarak kullanıldığını ileri sürdü.

İremi, muhalefetin hassas bir konu üzerinden hükümete siyasi baskı oluşturmayı amaçladığını belirterek, Erdoğan’ın Abhaz pasaportlarının tanınması yönünde bir adım atmasının Gürcistan’la ilişkiler açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini değerlendirdi.

Türkiye’nin diğer ülkelerin toprak bütünlüğü konusundaki yaklaşımının da Ankara’nın Abhazya politikasını şekillendiren önemli unsurlardan biri olduğunu belirten İremi, ayrılıkçı bölgelerin tanınmasının Türkiye’nin bölgedeki diğer ülkelerle ilişkileri açısından da yeni sorunlar yaratabileceği görüşünü dile getirdi.

İremi, Abhaz pasaportları konusundaki tartışmanın Türk siyasetinde hükümete yönelik eleştiriler için kullanılabilecek bir başlık haline geldiğini savunarak, Ankara’nın mevcut koşullarda ne Abhaz pasaportlarını ne de Abhazya’nın bağımsızlığını tanımaya hazır olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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