0553 313 94 23

Abe’den Kuzey Kore ile müzakere sinyali

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japon vatandaşlarının kaçırılması sorununun çözümü için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme müzakerelerine hazır olduğunu belirtti.

05 Mart 2019 Salı 09:26
Abe’den Kuzey Kore ile müzakere sinyali

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japon vatandaşlarının kaçırılması sorununun çözümü için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme müzakerelerine hazır olduğunu belirtti.

 

Japonya ve Kuzey Kore arasındaki başlıca sorunlardan olan Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının durumu, dün Japonya’daki bir meclis oturumunda gündeme geldi. Bir meclis üyesinin Kuzey Kore lideriyle doğrudan görüşmelere hazır olup olmadığı sorusuna yanıt veren Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları meselesinin, iki ülke arasında görüşmeler yapılmadan çözülemeyecek iki taraflı bir mesele olduğunu söyledi. Abe, sorunun çözümünün Japonya ve Kuzey Kore liderleri arasındaki diyalog ile mümkün olacağına inandığını vurguladı.



"Japonya doğruyu söylüyor"

 

Geçtiğimiz Aralık ayında Güney Kore’ye ait bir geminin Japon Öz Savunma Kuvvetlerine bağlı bir devriye uçağına Japon Denizi’nde atış radarını kitlemesi olayına da değinen Abe, olayın Güney Kore tarafından reddedildiğini hatırlattı. Japonya’nın doğruyu söylediğini ve doğru olan tarafın her zaman bir avantajı olduğunu kaydeden Abe, Japonya’nın olaya ait olduğu iddia edilen telsiz kayıtlarını kamuoyuyla paylaştığını hatırlatarak, ülkesinin olaya dair kanıt gösterdiğinin altını çizdi. Abe, diğer ülke donanmalarının da gerçeği bildiğine inandığını söyledi.



"Kuzey Kore sorunu için koordinasyon şart"

 

Abe, konuşmasında bölgesel ilişkiler hakkında da açıklamalarda bulundu. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore arasındaki yakın koordinasyonun Kuzey Kore sorununu ele almada şart olduğunu söyleyen Abe, Tokyo’nun Seul’le olan ortaklığının Güney Kore’de yaşayan Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlama noktasında çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da öğrencilere “Sağlıklı Nesiller” semineri
    1. Elazığ’da öğrencilere “Sağlıklı..
    2. "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda..
    3. Mersin GİAD üyeleri, tecrübelerini..
    4. Girişimcilik kursunu başarı ile..
    5. Türk Rus Klasik Müzik Festivali,..
    6. Otomobil yola çıkan atlara çarptı, 3’ü..
    7. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Hanımlara..
    8. Kerevitaş 2018 finanasal sonuçlarını..
    9. Breakdansçılar bu yıl Ankara'da..
    10. Büfeden 700 lira ve sigara çaldı,..
    11. Kayseri Şeker, pancar ekimini..
    12. 10 yıldır aranıyordu "Bunun bir şaka..
    13. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi..
    14. Havacı askerlere FETÖ gözaltısı
    15. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    16. 23 zincir markete soruşturma
    17. Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki..
    18. ASAT Gençlik ve Spor Kulübü başarıya..
    19. Borsa güne düşüşle başladı
    20. Dolar/TL, 5,3850 seviyesinde işlem..
    21. Şubat’ta TÜFE 0,16 oldu
    22. İki kız kardeş, baba mirası tarihi..
    23. Gram altın 223 lira seviyelerinde
    24. Enflasyona tanzim freni
    25. Sui Generis Tiyatro ‘’12 Öfkeli’’..
    26. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    27. Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten..
    28. Ankara'da hırsızlık operasyonu
    29. Türk Hava Yolları, 2018 yılına..
    30. İhracat pusulasında ibre yukarı
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!