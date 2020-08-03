ABD’yle 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde! 7 sektör kozu

Akit Ekonomi

Türkiye-ABD ticaretini 20 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarmak için gerekli her adım atılıyor. İki ülkenin ticaret bakanlığınca hummalı bir çalışma yürütülüyor. Nitekim ithalat ve ihracata güç katacak sektörler tek tek belirlendi. Washington-Pekin hattında devam eden gerilimin ön plana taşıyacağı bu sektörlerin başında elektronik-elektrik ürünleri bulunuyor. ABD, söz konusu ürünlerin yüzde 40’ını Çin’den tedarik ediyor, karşılığında da 209 milyar dolar ödüyor. Kaliteli elektronik ve elektrik ekipmanlarıyla dikkat çeken Türkiye ise ihracat başarılarına yenilerini eklemekte kararlı. Ekipmanlarını Avrupa’nın dört bir yanına yollayan ülke, New Yorklu ve Californialı müşterilerinin adedini artırmaya da aday.

Tanıtım odağa alındı

Bilişim ve haberleşme sektöründe ise ABD’nin Çin’den ithalatı 44 milyar dolar seviyesinde. Anadolulu ve Trakyalı firmalar bu alanda iddialı olup tanıtım ile satış faaliyetlerine odaklanıyor. Firmalar, Texas ve Michigan ile Floridalı bilişim ve haberleşme ithalatçılarını yakın markaja almış durumda. Washington yönetimi tarafından Türkiye’nin de güçlü olduğu otomotiv yan sanayii, tekstil ve hazır giyim, beyaz eşya, yapı malzemeleri ile mobilya sektörlerinin 100 milyar dolar ticaret hedefini yakalamaya imkân tanıyacağı öngörülüyor.

Önemli fırsatlar söz konusu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Washington-Pekin geriliminin önemli fırsatları beraberinde getireceğini belirtti. Yalçındağ, ürün tedarikinde Çin’den doğacak boşluğun Türkiye tarafından kapatılabileceğine dikkat çekti. Ortaya çıkan tabloyu iyi değerlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Yalçındağ, şunları söyledi: “Hatırlanacağı üzere ‘Zaten Çin’den mal alıyorlar, biz ne yaparsak yapalım ABD’ye mal satamayız’ gibi yerleşik bir anlayış vardı. Ancak şimdi yeni bir durum söz konusu ve yol haritamız değiştirdik. Artık daha atak ve cesur olmamız gerekiyor. Ticaret yapmayı arzu ediyoruz. Ayrıca Türklerin ABD’de, Amerikalıların da Türkiye’de yatırımlarını artırmak istiyoruz. Ayrıca Afrika’da iş birliği yapmanın yollarını arıyoruz.”

İşte öne çıkan sektörler:

-Bilişim ve haberleşme

-Elektronik-elektrik ürünleri

-Otomotiv yan sanayii

-Tekstil ve hazır giyim

-Beyaz eşya

-Yapı malzemeleri

-Mobilya