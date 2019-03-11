0553 313 94 23

ABD'yi zora sokacak hamle! Rusya, Buk-M3'ü kuracağını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı olarak INF anlaşmasını askıya almasının ardından Rusya, ilk tedbir olarak Buk-M3 füze savunma sistemini kuruyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 22:35
ABD'yi zora sokacak hamle! Rusya, Buk-M3'ü kuracağını açıkladı

ABD ile karşılıklı olarak INF anlaşmasını askıya almasının ardından Rusya, 5 bölgeye Tomahawk avcısı olarak bilinen Buk-M3 füze savunma sistemi kuruyor.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ABD'nin ardından Rusya tarafından da askıya alınmasının ardından Rusya'dan ilk tedbir geldi. Sibirya 41. Ordu Komutanı Binbaşı General Yakov Rezantsev, Rusya'daki 5 bölgeye Buk-M3 füze savunma sistemi kurulacağını, bu doğrultuda personel eğitimlerinin devam ettiğini açıkladı.

Amerika'nın Tomahawk seyir füzesine karşı avcı unsuru olarak tanımlanan füze sistemlerinin Rusya'nın kritik bölgeleri olan Novosibirsk, Omsk, Irkutskbölgesi, Altaybölgesi ve TuvaCumhuriyeti'nde kurulması için çalışmaların sürdürdüğü ve sistemlerin merkezinin Sibirya 41. Ordu Komutanlığı olduğu öğrenildi.

Buk-M3 füze savunma sistemleri, 2,5 kilometre ile 70 kilometre arasında hedefe yönelen seyir füzelerini maksimum 40 kilometrelik yüksekliğe çıkarak havada imha edebiliyor. Füze sistemi, fırlatılan roketin seyir füzesine karşı radara yakalanmadan hedefe ulaşabilmesini sağlıyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 22:35
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Rusya Federasyonu
  3. Maksimum
  4. Moskova
  5. Amerika
  6. Sibirya
  7. Altay
  8. Rusya
  9. Ordu
  10. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Maçın ardından
    3. Fransa, Buteflika'nın adaylığını geri..
    4. Bakan Kasapoğlu gençlerle buluştu
    5. "Avcılar'ı çok ciddi bir borçla..
    6. JP Morgan, Türkiye için büyüme..
    7. Brezilya’da sel felaketi: 12 ölü
    8. Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute ile..
    9. GÜNCELLEME - İzmir'de trafik kazası: 2..
    10. Maçın ardından
    11. Fatih Terim'i kızdıran 'Şenol Güneş'..
    12. Buteflika, Cezayir’in yeni başbakanını..
    13. Çadırda ölü bulunan 5 kişinin aileleri..
    14. Başkent’te EGO otobüsü araca çarptı:..
    15. Süper Lig'de 25. hafta tamamlandı!..
    16. Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu, PKK’yı..
    17. Merkel'den dikkat çeken NATO açıklaması
    18. Bülent Korkmaz: “Muslera tuttu, biz..
    19. Fatih Terim: “Galatasaray pes etmez”
    20. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan..
    21. Türkiye, NATO-Gürcistan ortak eğitim..
    22. Meteoroloji 5 il için uyardı! Şiddetli..
    23. "Avcılar hak ettiği belediyeciliğe..
    24. Kahramanmaraş’ta aranan 29 kişi..
    25. Başkan Eroğlu’na coşkulu karşılama
    26. Vatan ve bayrak sevgisi budur dedirten..
    27. "Dağıtım bedeli sadece sayacı okuyup..
    28. ABD'yi zora sokacak hamle! Rusya,..
    29. "Türkiye'nin stratejik önemi artıyor"
    30. Galatasaray sahasında farklı kazandı
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
    Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
    Katil Esed sessizliğini bozdu: Savaş yeni bir boyut kazandı
    Katil Esed sessizliğini bozdu: Savaş yeni bir boyut kazandı
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!