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Gündem ABD’yi tedirgin eden gelişme: “Kara ölüm” kıtada: New Mexico’da ‘veba’dan ilk ölüm
Gündem

ABD’yi tedirgin eden gelişme: “Kara ölüm” kıtada: New Mexico’da ‘veba’dan ilk ölüm

Yeniakit Publisher
2024-03-14 12:43:00 -
ABD’yi tedirgin eden gelişme: "Kara ölüm" kıtada: New Mexico’da ‘veba’dan ilk ölüm

New Mexico Sağlık Müdürlüğünün 8 Mart’taki açıklamasının ardından vebadan yaşamını yitiren kişiye ilişkin haberler, ABD basınında geniş yer buldu.

 

ABD’nin New Mexico eyaletindeki Lincoln bölgesinde bir kişinin vebadan yaşamını yitirdiği duyuruldu.

New Mexico Sağlık Müdürlüğünün 8 Mart’taki açıklamasının ardından vebadan yaşamını yitiren kişiye ilişkin haberler, ABD basınında geniş yer buldu.

Sağlık Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, eyaletin Lincoln bölgesinde vebaya yakalanan kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, vakanın “New Mexico’da 2020’den bu yana ilk kez vebadan ölen kişi” olarak kayıtlara geçtiği duyuruldu.
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Eyalette 2020’de vebaya yakalanan 4 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, en son 2021’de bir veba vakasının görüldüğü kaydedilen açıklamada, sağlık yetkililerinin risk tespiti amacıyla bölge sakinleriyle iletişime geçeceği belirtildi.

“Kara Ölüm” olarak bilinen veba salgını

Veba, enfekte olmuş bit veya hastalığı taşıyan hayvandan insan ve hayvanlara bulaşıyor.

Vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı veba, erken teşhisi halinde 7 ila 14 gün boyunca antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

1300’lerin ortalarında Avrupa’yı kasıp kavuran ve “Kara Ölüm” olarak bilinen veba salgınında kıta nüfusunun neredeyse yarısı hayatını kaybetmişti.

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