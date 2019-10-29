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Gündem

ABD'yi savunan İsmail Saymaz'dan Müslümanlara alçak iftira

Hürriyet'in Aydın Doğan artığı muhabiri İsmail Saymaz, "IŞİD'i ABD kurdu" ifadesi gerçeği yansıtmıyor iddiasında bulunan Müslümanları hedef aldı.

2019-10-29 13:05:00 -
ABD'yi savunan İsmail Saymaz'dan Müslümanlara alçak iftira

İsmail Saymaz; DEAŞ, El Kaide, PKK/YPG gibi bir çok terör örgütünü besleyen küresel haydut ABD'yi savunarak Müslümanları hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hürriyet'in Aydın Doğan artığı muhabiri İsmail Saymaz, İslam'a ve Müslamanlara en çok zararı veren terör örgütü DEAŞ'ın ABD tarafından kurulmadığını iddia etti.

Bununla da yetinmeyen Saymaz, Müslümanların birbirini katlettiğini iftirasını attı.

İşte Amerika'dan yapılan "DEAŞ; ABD, İngiltere ve İsrail'in yarattığı bir canavar." itiraflarına kulak tıkayan sözde gazeteci Saymaz'ın, o paylaşımı:

"IŞİD'i ABD kurdu" ifadesi gerçeği yansıtmadığı gibi, İslam dünyasındaki mezhepçi ve tekfirci şiddeti görmeyi engelliyor. Kimi müslümanlar emperyal müdahale olmasa da sırf mezhep farkından ötürü birbirini katlediyor. Bu bakımdan,laik Türkiye Cumhuriyeti, bizim tek sığınağımızdır. 

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Yorumlar

17-25 hırsızlık

Doğru demiş binlerce katliamı ve işkenceyi bizzat müslüman müslümana yapıyor yaptıda akıl olmayınca emperyalistede gerek yok kendilerini kıyarlar hemde acımadısızca
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Çapanoğlu

Satılık kalemşörler hala var mi ülkemde . Bu A.dogan artığı müptezel 
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