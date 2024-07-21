  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katil İsrail, Yemen'e saldırı başlattı!

Sorun çözülecek ama bu işin sonu ne olacak? Galatasaray transferde rekor kırabilir: Herkes çok ama çok şaşkın…

Borsada para basan hisseler belli oldu! 7 günde yatırımcıyı adeta zengin etti

25 milyon Euro'yu veren alır! Fenerbahçe’yi adeta zengin edecek! Böyle oyuncu kararı görülmedi!

Böyle Türkiye kararı görülmedi! Elektrikli otomobili 400 bin liradan satışa sunacaklar

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında 50 gemi harekete geçti! Tarihi anlar

Dünya gündemini değiştiren yatırım Türkiye'de bu araziye yapılacak: Warren Buffett destekliyor

Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

F-35 savaş uçaklarında sorun çözüldü ama bu iş MMU Kaan'a gidiyor

Real Madrid'de Arda Güler herkesi şaşırttı! Satışlar resmen patladı: Herkes şaşkın…
Dünya ABD'yi sarsan olay sonrası Trump'ın doktoru açıklama yaptı
Dünya

ABD'yi sarsan olay sonrası Trump'ın doktoru açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2024-07-21 01:29:00 -
ABD'yi sarsan olay sonrası Trump'ın doktoru açıklama yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, suikast girişiminde bulunulan Trump'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Trump'ı muayene eden Jackson, eski başkanın durumuna dair yazılı açıklama yaptı.

Jackson, Trump'ın suikast girişiminden bu yana yanında olduğunu, yarasını her gün değerlendirip tedavi ettiğini ve durumunun gayet iyi olduğunu aktardı.

KIKIRDAĞA KADAR YARA VAR

Kurşunun Trump'ın kafasının birkaç milimetre yanından geçerek sağ kulağının üst kısmına isabet ettiğini belirten Jackson, "Mermi izi kulağın kıkırdak yüzeyine kadar uzanan 2 santimetre genişliğinde bir yara oluşturdu." ifadelerini kullandı.

"ARALIKLI KANAMALAR MEVCUT"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Jackson, başlangıçta belirgin bir kanama olduğuna, ardından da kulağın üst kısmında belirgin bir şişlik meydana geldiğine ancak zamanla düzeldiğine işaret ederek, "Yara düzgün bir şekilde iyileşmeye başladı. Kulağında hala pansuman gerektiren aralıklı kanamalar mevcut." ifadelerine yer verdi.

Trump’a ilk müdahalenin Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde “Butler Memorial Hastanesi'nin” sağlık personeli tarafından yapıldığını kaydeden Jackson, eski başkanın yarasının mükemmel şekilde tedavi edildiğini vurguladı.

Jackson, hastanenin sağlık personelinin Trump’ın başının tomografisini de içeren ek yaralanmalar için kapsamlı bir değerlendirme sağladıklarını, gerektiğinde kapsamlı bir işitme muayenesi de dahil olmak üzere başka değerlendirmeler de yapılacağını kaydetti.

Trump'ın durumunun özetle iyi olduğunu ve 13 Temmuz’da aldığı kurşun yarasının beklendiği şekilde iyileştiğini belirten Jackson, “Ölmemiş olması tam anlamıyla bir mucize.” ifadelerini kullandı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

Trump resmen kabul etti! Onların başına geçiyor
Trump resmen kabul etti! Onların başına geçiyor

Dünya

Trump resmen kabul etti! Onların başına geçiyor

Trump seçimi görebilecek mi? Suikastın arkasında onların olduğunu sağır sultan bile biliyor
Trump seçimi görebilecek mi? Suikastın arkasında onların olduğunu sağır sultan bile biliyor

Medya

Trump seçimi görebilecek mi? Suikastın arkasında onların olduğunu sağır sultan bile biliyor

Trump seçimi görebilecek mi? Suikastın arkasında onların olduğunu sağır sultan bile biliyor
Trump seçimi görebilecek mi? Suikastın arkasında onların olduğunu sağır sultan bile biliyor

Medya

Trump seçimi görebilecek mi? Suikastın arkasında onların olduğunu sağır sultan bile biliyor

Trump’a suikast girişiminin ardından şoke eden iddia! O isim, "Bundan hiç şüpheniz olmasın" diyerek bombayı patlattı
Trump’a suikast girişiminin ardından şoke eden iddia! O isim, "Bundan hiç şüpheniz olmasın" diyerek bombayı patlattı

Medya

Trump’a suikast girişiminin ardından şoke eden iddia! O isim, "Bundan hiç şüpheniz olmasın" diyerek bombayı patlattı

Trump suikastında şüpheli Gizli Servis mi? O iki ülkeye müdahale için zemin hazırlıyorlar
Trump suikastında şüpheli Gizli Servis mi? O iki ülkeye müdahale için zemin hazırlıyorlar

Medya

Trump suikastında şüpheli Gizli Servis mi? O iki ülkeye müdahale için zemin hazırlıyorlar

Neden ‘Tarihte örneği görülmeyen olay’ diye sunuluyor? Trump suikastının perde arkası
Neden ‘Tarihte örneği görülmeyen olay’ diye sunuluyor? Trump suikastının perde arkası

Gündem

Neden ‘Tarihte örneği görülmeyen olay’ diye sunuluyor? Trump suikastının perde arkası

{relation id:1870650 slug:'trump-resmen-kabul-etti-onlarin-basina-geciyor'}

{relation id:1870650 slug:'trump-resmen-kabul-etti-onlarin-basina-geciyor'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23