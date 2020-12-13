ABD'yi sarsan olay! Gizli verileri çaldılar

Yabancı devlet destekli bir hacker grubu, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi Kurumuna sızmayı ve bilgi çalmayı başardı. Bu olay sonrası ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, acil olarak toplandı.

Bilgisayar korsanlarının, diğer ABD bakanlıklarına da sızdığı iddiası var.