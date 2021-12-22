ABD'yi sarsan gelişme! "Türkiye etkisini artırıyor" deyip duyurdular

16-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde Ankara ile kıta arasındaki ilişkilerin ne şekilde derinleştirilebileceği ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveyi değerlendirdiği açıklamasında, "Aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız." dedi.

"Türkiye'nin nüfuzu artıyor"

İstanbul'daki zirveye işaret eden Foreign Policy, Türkiye'nin Afrika'da etkisini gün geçtikçe artırdığına dikkat çekti. Programın, Türkiye'nin "kıtadaki artan nüfuzunu yansıttığı" kaydedildi.

"ABD için dış politika sorunu"

Haberde, "Türkiye'nin Afrika'da daha fazla nüfuz sahibi olması halinde, çok sayıda üst düzey katılımcının varlığı ABD için bir dış politika sorunu olarak görülebilir" denildi.

Türkiye'nin, 2019'da Libya iç savaşına müdahalesinden bu yana Afrika'da alanını istikrarlı bir şekilde genişlettiği, kıtadaki yatırımları arasında Gana'da bir cami, Senegal'de bir olimpik havuz ve Somali'de 10 bin yerel askerin eğitildiği bir askeri üs bulunduğu hatırlatıldı.

Nijerya ile kritik görüşme

Erdoğan'ın son olarak Nijerya ile daha yakın ilişkiler kurmak istediği, Türk savunma yetkililerinin ocak ayında Nijerya'nın başkenti Abuja'da yetkililerle görüşeceği bilgisine yer verildi.

Nijerya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan "Türk teknolojisi, ülkeyi teröristlerden kurtarma sürecini ve çabalarını kesinlikle hızlandıracaktır" açıklamasına işaret edilirken, Fas ve Tunus'un ilk Türk SİHA'larını eylül ayında aldığı anımsatıldı.

"Erdoğan Afrika dostu"

Başkan Erdoğan'ın "Afrika dostu" olduğu, geçen ekim ayında Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan dört günlük kıta turuna çıktığı kaydedildi.

Artan ticaret hacmi

Öte yandan, Türkiye'nin kıtadaki yatırımlarının 2003'te 5.4 milyar dolar olduğu, bunun 2020'de 25.3 milyar dolara yükseldiğinin altı çizildi.

Rakamlarla Türkiye-Afrika ilişkileri

Bu arada 2021'in ilk 11 ayındaki ticarette 30 milyar doları yakalayan Türkiye, kıta çapındaki yatırımlarında 6 milyar dolara ulaştı. 2005'te 12 olan kıtadaki büyükelçilik sayısı bu yıl itibarıyla 43'e çıktı. Ankara'da 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği varken, bugün bu sayı 37 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Erdoğan, "Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık. Türkiye Burslarımızdan yararlanan Afrikalı öğrencilerin sayısı 14 bini aştı" açıklamasını yapmıştı.

30 Afrika ülkesine 50 ziyaret

"Bugüne kadar 30 Afrika ülkesine 50 ziyaret gerçekleştirdim" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ziyaretlerde her türlü zorluğa rağmen yılmadan çalışan, ter döken, hayata umutla sarılan mütevekkil insanlar gördüm. Afrikalı kardeşlerimizin gayreti, mücadelesi ve azmine daima büyük bir saygı ve hayranlık duydum."