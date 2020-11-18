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Dünya ABD'yi sarsan füze krizi! Hepsi doğrulandı, şoke edecek detaylar...
Dünya

ABD'yi sarsan füze krizi! Hepsi doğrulandı, şoke edecek detaylar...

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan bir savunma şirketi çalışanı, Çin'e önemli askeri teknoloji bilgisi iletmekten suçlu bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:20:00 - 2020-11-18 11:22:34
ABD'yi sarsan füze krizi! Hepsi doğrulandı, şoke edecek detaylar...

ABD'de bir mühendis, Çin'e önemli askeri teknoloji bilgisi iletmekten hapse mahkum edildi. Yetkililer, teknik bilgilerin gelişmiş füze rehberlik sistemiyle ilgili veri içerdiğini belirtti.

Wei Sun'un, ABD'nin Arizona eyaletinde savunma alanında faaliyet gösteren Raytheon şirketinde çalıştığı dönemde Çin'e önemli askeri teknoloji nakletmek suçundan 38 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Federal savcılar, hem Çin hem ABD vatandaşı olan mühendisin daha önce de Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı ihlal ettiğini açıkladı.

Çin'e taşıdı

Sun'un 2018-2019 döneminde, Raytheon şirketinin verdiği bilgisayara savunma alanında teknik bilgileri yükleyerek Çin'e taşıdığı kaydedildi.

Yetkililer, teknik bilgilerin gelişmiş füze rehberlik sistemiyle ilgili veri içerdiğini belirtti.

Wei Sun'un, ABD ordusu tarafından kullanılmak üzere füze sistemleri geliştiren ve üreten Raytheon Füzeleri ve Savunma şirketinde 10 yıl mühendis olarak çalıştığı da ifade edildi.

Mühendisin şirkette çalıştığı dönemde hassas savunma teknolojisiyle doğrudan bağlantılı bilgiye erişimi olduğu bildirildi.

 

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