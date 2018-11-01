ABD'yi korkutan hamle! F-35'lere karşı kuantum radarı
Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 ve F-22 savaş uçaklarını tespit etmek amacıyla kuantum radarı üretmeye başladı.01 Kasım 2018 Perşembe 15:31
Çin bilim dünyasını heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada kuantum radarının prototipinin üretildiği belirtildi.
Günümüzde kullanılan radarlara kıyasla oldukça gelişmiş özellikleri bulunan cihaz henüz prototip aşamasında.
ABD basınında yer alan haberlerde bu cihazın ABD uçaklarına karşı kullanılabileceği yorumları yer aldı.
Yapımına 2016'da başlandı
Aynı haberlerde cihazın F-35 ve F-22'lerin tespitinde kullanılabileceği belirtildi.
Kuantum radarının F-35'leri 100 kilometre öteden tespit edebileceği ve takip edebileceği bilgisine yer verildi.
Çin söz konusu projenin startını 2016 yılında vermiştİ.
YORUM YAZ