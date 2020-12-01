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Dünya ABD'yi karıştıran gizemli cisim başka ülkede ortaya çıktı!
Dünya

ABD'yi karıştıran gizemli cisim başka ülkede ortaya çıktı!

ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:07:00 -
ABD'yi karıştıran gizemli cisim başka ülkede ortaya çıktı!

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş şekilde bulunan ve kısa bir süre sonra yine gizemli şekilde ortadan kaybolan metal monolitin bir benzeri şimdi de Romanya'da ortaya çıktı.

Romanya'nın Piatra Neamt kentindeki Batca Doamnei Tepesine dikilmiş 4 metre uzunluğunda bir monolit bulundu. Euronews'un haberine göre, üçgen şeklindeki içi boş, dışı karalama ile kaplı monoliti kimin, ne amaçla diktiği bilinmiyor.

ABD'de bulunan metal bloğa benziyor

Romanya'daki yapı ile ABD'de bulunan ancak kısa süre sonra ortadan kaybolan monolit birbirine hayli benzerlik gösteriyor.

Ne olmuştu?

18 Kasım'da ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş şekilde bulunan gizemli monolit, 27 Kasım'da yine esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

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