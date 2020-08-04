ABD'yi karıştıracak görüntüler ortaya çıktı

25 Mayıs 2020 tarihinde ABD'nin Mineapolis kentinde polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un sızdırılan yeni görüntülerinde polisin bütün talimatlarına uyduğu ortaya çıktı. Floyd'un polise "Ateş etme adamım" diyerek yalvardığı görülüyor. Floyd'un polisin bütün talimatlarını uyguladığı ortaya çıktı. ABD'de Floyd sonrası çıkan eylemleri daha da körükleyecek.

Ne olmuştu?

George Floyd'un ölümü, 25 Mayıs 2020 tarihinde akşam saatlerinde Minneapolis'te 20 Amerikan doları sahte banknot ihbarı için gelen polislerden biri olan beyaz polis memuru Derek Chauvin'in kelepçeli şekilde yere yüz-üstü yatırdığı Afro-Amerikalı şüpheli George Floyd'un boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle bastırarak öldürmesi olayıdır.

Minnesota'da bulunan Minneapolis kentinin güney mahallesinde gerçekleşen olayı tanıklar cep telefonlarıyla kaydettiler. Floyd'un defalarca "Nefes alamıyorum" dediğini gösteren video kayıtları sosyal medya platformları ve ana akım medyada yayıldı. Olaya karışan dört polis memurunun işine ertesi gün son verildi. Floyd'un ölümüne sebebiyet veren polis memuru Derek Chauvin ise cinayete teşebbüsten tutuklandı.