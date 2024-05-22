  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Türkiye bitti! Döviz alın" çağrısı ölüme yol açtı! ENAG kurucusunu suçladılar

Cihat Yaycı'dan olay çıkış: Türkiye petrol ve doğalgaz sondaj gemilerini o ülkeye devretsin

Elon Musk'tan Türkiye kararı

Türkiye, yenilenebilir enerjiye 73 milyar dolar yatırım yapacak diyerek duyurdu

'Türkiye ile petrol konusunda anlaşın' demişlerdi! Arap ülkesi ABD'yi bile dinlemedi, anlaşmaya yanaşmadı

Ünlü banka dolar tahminini duyurdu! 4 lira...

Pınar Altuğ başıboş köpeklerle ilgili yapılacak düzenlemeden rahatsız oldu! Eşi Yağmur Atacan'ın işi olay oldu

Shell, Asya'dan gelen talep ve Avustralya'daki faaliyetlerine dair çarpıcı değerlendirme yaptı

Sözde hayvanseverlerden Mustafa Kemal'e büyük saygısızlık!

Milli uçak gemisi için o İtalyan uçak gemisi ITS CAVOUR görücüye çıktı
Dünya ABD'yi hortum ve fırtına vurdu! Çok sayıda kişi öldü
Dünya

ABD'yi hortum ve fırtına vurdu! Çok sayıda kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-05-22 23:40:00 -
ABD'yi hortum ve fırtına vurdu! Çok sayıda kişi öldü

ABD'nin orta kesimindeki eyaletlerde meydana gelen şiddetli hava olayları ile hortumlarda çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, özellikle Iowa’nın Greenfield kasabasını vuran fırtınada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Iowa eyalet polisi hava olayları nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu haberlerini doğrularken, bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ettiği için herhangi bir sayı vermekten kaçındı.

Iowa Valisi Kim Reynolds da Greenfield'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıkım sadece yürek burkan, korkunç bir durum. Yıkımı gerçekten görene kadar anlatmak zor." ifadelerini kullandı.

Reynolds, eyalet genelinde 15 ilçe için acil durumu ilan edildiğini, Başkan Joe Biden'dan da Iowa için federal afet yardımını onaylamasını isteyeceğini söyledi.

Greenfield kasabasının yarısına yakınında birçok iş yeri, ev ve araç kuvvetli fırtına ve hortumlardan zarar görürken, yerel televizyonlarda bazı rüzgar tribünlerinin şiddetli fırtınadan yıkılarak ateş aldığı görüntüleri yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Iowa'nın yanı sıra Nebraska, Illinois ve Wisconsin eyaletleri de şiddetli yağmur, rüzgar, ve hortumlar nedeniyle olumsuz etkilenirken, eyaletlerin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı.

ABD Ulusal Meteoroloji yetkilileri, Texas'tan Michigan'a kadar en az 329 şiddetli fırtına kaydedildiğini, çoğu Iowa, Wisconsin ve Minnesota'da olmak üzere 20 hortum olayının da yaşandığını aktardı.

Yetkililer, söz konusu şiddetli hava şartlarının ülkenin orta kesimlerinde hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.


Kaynak: AA

ABD Cumhur İttifakı'nı neden parçalamak istiyor? Kirli oyun böyle bozuldu
ABD Cumhur İttifakı'nı neden parçalamak istiyor? Kirli oyun böyle bozuldu

Medya

ABD Cumhur İttifakı'nı neden parçalamak istiyor? Kirli oyun böyle bozuldu

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 4. kupanın peşinde
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 4. kupanın peşinde

Spor

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 4. kupanın peşinde

ABD’nin 30 milyon dolarlık SİHA’sını vurdular!
ABD’nin 30 milyon dolarlık SİHA’sını vurdular!

Dünya

ABD’nin 30 milyon dolarlık SİHA’sını vurdular!

‘Dolar 50 olur’ diye yırtınıp duruyorlar! ABD bankasından çakma ekonomistlere tokat
‘Dolar 50 olur’ diye yırtınıp duruyorlar! ABD bankasından çakma ekonomistlere tokat

Ekonomi

‘Dolar 50 olur’ diye yırtınıp duruyorlar! ABD bankasından çakma ekonomistlere tokat

Rusya Reisi'nin ölümünde ABD'yi suçlu buldu!
Rusya Reisi'nin ölümünde ABD'yi suçlu buldu!

Dünya

Rusya Reisi'nin ölümünde ABD'yi suçlu buldu!

İsrail ABD merkezli Associated Press'in ekipmanına el koydu!
İsrail ABD merkezli Associated Press'in ekipmanına el koydu!

Dünya

İsrail ABD merkezli Associated Press'in ekipmanına el koydu!

ABD ekonomisi alarm veriyor! Biden yönetimi benzin rezervlerine göz dikti
ABD ekonomisi alarm veriyor! Biden yönetimi benzin rezervlerine göz dikti

Ekonomi

ABD ekonomisi alarm veriyor! Biden yönetimi benzin rezervlerine göz dikti

İsrail ABD'den tepkiyi görünce geri adım attı!
İsrail ABD'den tepkiyi görünce geri adım attı!

Gündem

İsrail ABD'den tepkiyi görünce geri adım attı!

Elleri kan dolu ABD, Gazze'nin güvenliğini düşünecekmiş(!)
Elleri kan dolu ABD, Gazze'nin güvenliğini düşünecekmiş(!)

Dünya

Elleri kan dolu ABD, Gazze'nin güvenliğini düşünecekmiş(!)

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a soğuk duş! Senatoda "Gazze kasabı" ifadesiyle protesto edildi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a soğuk duş! Senatoda "Gazze kasabı" ifadesiyle protesto edildi

Gündem

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a soğuk duş! Senatoda "Gazze kasabı" ifadesiyle protesto edildi

Abdulkadir Selvi'den MHP'yi kızdıracak yazı! Şimdi de bu talepte bulundu! AK Parti iktidarına ne faydası varmış
Abdulkadir Selvi'den MHP'yi kızdıracak yazı! Şimdi de bu talepte bulundu! AK Parti iktidarına ne faydası varmış

Medya

Abdulkadir Selvi'den MHP'yi kızdıracak yazı! Şimdi de bu talepte bulundu! AK Parti iktidarına ne faydası varmış

Türkiye'nin 24 adet Bayraktar TB2 teslimatı ABD'de geniş yankı buldu
Türkiye'nin 24 adet Bayraktar TB2 teslimatı ABD'de geniş yankı buldu

Gündem

Türkiye'nin 24 adet Bayraktar TB2 teslimatı ABD'de geniş yankı buldu

'Türkiye ile petrol konusunda anlaşın' demişlerdi! Arap ülkesi ABD'yi bile dinlemedi, anlaşmaya yanaşmadı
'Türkiye ile petrol konusunda anlaşın' demişlerdi! Arap ülkesi ABD'yi bile dinlemedi, anlaşmaya yanaşmadı

Gündem

'Türkiye ile petrol konusunda anlaşın' demişlerdi! Arap ülkesi ABD'yi bile dinlemedi, anlaşmaya yanaşmadı

Petrol geriliyor, ABD'yi de vurdu: Petrolde peş peşe gelişme, yön aşağı!
Petrol geriliyor, ABD'yi de vurdu: Petrolde peş peşe gelişme, yön aşağı!

Ekonomi

Petrol geriliyor, ABD'yi de vurdu: Petrolde peş peşe gelişme, yön aşağı!

Almanya'da banka toplantısına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı
Almanya'da banka toplantısına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı

Ekonomi

Almanya'da banka toplantısına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23