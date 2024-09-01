ABD’yi Hamas korkusu sardı: Güvende değiliz, Biden sahilde uyuyor!

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD Başkanı Joe Biden ve demokratların Başkan Adayı Kamala Harris’e sert sözlerle yüklendi.



Aylardır Gazze’de işgalci İsrail ordusuna karşılık veren İslami direniş Hareketi Hamas’ı Amerika için de tehdit olarak gören Trump, önlem almayan Biden’ı ve ‘önlem almayı başaramayacak’ olarak nitelendirdiği rakibi Kamala Harris’i eleştirdi.

Trump, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“İsrailli rehinelerin anlamsız ölümleri için yas tutuyoruz, korkunç bir şekilde Hamas tarafından Amerikan Gücü ve Liderliğinin tam eksikliği nedeniyle katledilen Amerikan Vatandaşı Hersh Goldberg-Polin de dahil. Kamala Harris ve Sahtekar Joe Biden'ın kötü liderler olması nedeniyle oldu. Amerikalılar denizaşırı ülkelerde katledilirken, Kamala Altınyıldız ailelerini küçümsüyor ve onlar hakkında yalanlar uyduruyor ve Biden tatilinin bu 16. gününde sahilde uyuyor. Ellerinde kan var! Ne yazık ki, Kamala ve Biden'ın temsil ettiği tam bir ‘Liderlik’ eksikliği - Hamas’ın Amerikan hayatlarını almasına izin veren bir liderlik, çünkü onlar sadece Adalet Bakanlığı'nı siyasi rakiplerine karşı silahlandırmayı önemsiyorlar. 13 Amerikalının hayatına mal olan Afganistan'dan çekilme gibi, Kamala ve Biden'ın yargısı sadece hayatları riske atmakla kalmadı, aynı zamanda asla olmaması gereken gereksiz ölümlerden doğrudan sorumlu oldu.

Ülkemiz ve muhteşem insanlarımız Joe Biden yönetiminde güvende değil ve Kamala Harris yönetiminde daha az güvende olacak. Ben başkan olsaydım bu asla yaşanmazdı ve geri döndüğüm gün sona erecek. Amerika tekrar güçlü olacak”