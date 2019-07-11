ABD’ye ‘yanlış yapma’ uyarısı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri'nden gelen "Türkiye S-400’leri alırsa yaptırım uygularız" sözüne ilişkin uyarıda bulundu.11 Temmuz 2019 Perşembe 11:20
ABD Başkanı Trump’ı S-400’ler konusunda yaptırım olmayacağı sözüne rağmen ABD Dışişlerinden gelen “Türkiye S-400’leri alırsa yaptırım uygularız. Bu konudaki tavrımız değişmedi” sözüne Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz” ifadesini kullanırken yapılan açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmadığını” bildirdi.
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