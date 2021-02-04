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Dünya ABD'ye yalakalıkta ilk sıraya girdi! Kanada o grubu terör örgütü ilan etti
Dünya

ABD'ye yalakalıkta ilk sıraya girdi! Kanada o grubu terör örgütü ilan etti

Kanada, ABD'de Kongre binasının basılmasıyla gündeme gelen aşırı sağcı Proud Boys grubunu terör örgütü ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 22:06:00 -
ABD'ye yalakalıkta ilk sıraya girdi! Kanada o grubu terör örgütü ilan etti

Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, kararın, grubun 6 Ocak'taki Kongre baskınında kilit rol oynaması sebebiyle alındığını açıkladı.

Karar, Proud Boys'un mal varlıklarının dondurulmasına ve üyelerinin herhangi bir şiddet eylemine karışmaları halinde terör suçlamasıyla yargılanmasına izin veriyor.

Kanada, Proud Boys'u terörist örgüt olarak tanımlayan ilk ülke oldu.

Kurucusu Kanadalı

Aşırı sağcı, göçmen karşıtı ve tamamı erkeklerden oluşan Proud Boys, 2016 yılında Kanadalı Gavin McInnes tarafından kurulmuştu.

Trump destekçisi olan bu grubun şu anki lideri ise Küba asıllı ABD'li Enrique Tarrio.

Trump'ın da bizzat desteklediği Proud Boys'un son 2 yılda, başta Oregon, Washington ve New York olmak üzere ABD'nin birçok şehrinde olaylı sokak mitinglerine katıldığı biliniyor.

Beyaz üstünlükçü, anti-semitik, ırkçı veya faşist oldukları iddialarını reddeden grup üyeleri, kendilerini her şeyden önce "muhafazakar" olarak tanımlıyor ve ABD'yi kurtaracak şeyin muhafazakarlık olduğunu düşünüyor.

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