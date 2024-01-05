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Dünya ABD’ye vururuz demişlerdi! Kuzey Kore, Güney Kore’yi bomba yağmuruna tuttu
Dünya

ABD’ye vururuz demişlerdi! Kuzey Kore, Güney Kore’yi bomba yağmuruna tuttu

Yeniakit Publisher
2024-01-05 12:42:00 -
ABD’ye vururuz demişlerdi! Kuzey Kore, Güney Kore’yi bomba yağmuruna tuttu

Kuzey Kore, Güney Kore’nin Yeonpyeong Adası yakınlarına 200'den fazla top mermisi ateşledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ve yerel yetkililer, Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin sınırdaki Yeonpyeong Adası yakınlarına 200'den fazla top mermisi attığını ve ada sakinleri için tahliye emri verildiğini duyurdu.

Bu saldırı girişimi, Kim Jong Un'un Pyongyang'daki rejiminin Güney Kore ve onun ABD müttefikine karşı savaşa hazır olduğu yönünde defalarca yaptığı uyarıların ardından geldi.

Güney Koreli vatandaşlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı.

Güney Kore'den tahliye emri

Güney Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Yeonpyeong Adası'ndaki sivillere tahliye emri verildiği bildirildi.

Açıklamada, top mermilerinin fırlatılmasının askeri provokasyon olarak değerlendirildiği vurgulandı.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Seul'ün Kuzey Kore'yi "düşman" ilan ettiğini belirterek iki ülkenin birleşmesinin "mümkün olmadığını" vurgulamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde "köklü değişiklik" çağrısında bulunan Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin "savaş halindeki iki düşman ülke" haline geldiğine dikkati çekmişti.

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