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Dünya ABD'ye uyarı: Çin, ABD'den Taiwan'a silah satışını durdurmasını istedi! Gerginlik açıklaması
Dünya

ABD'ye uyarı: Çin, ABD'den Taiwan'a silah satışını durdurmasını istedi! Gerginlik açıklaması

Çin Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nden, Çin'in Taiwan bölgesine silah satışını ve Taiwan'la askeri temasını durdurmasını ve Taiwan Boğazı'nda gerilime yol açabilecek yeni faktörler yaratmaya son vermesini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 21:30:00 - 2022-12-31 21:37:29
ABD'ye uyarı: Çin, ABD'den Taiwan'a silah satışını durdurmasını istedi! Gerginlik açıklaması

Çin Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nden, Çin'in Taiwan bölgesine silah satışını ve Taiwan'la askeri temasını durdurmasını ve Taiwan Boğazı'nda gerilime yol açabilecek yeni faktörler yaratmaya son vermesini istedi.Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Taiwan'a silah satışını onaylaması hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine, "Çin, kendisinin egemenlik ve güvenlik çıkarlarını savunmak için kararlı bir şekilde hareket edecektir" dedi.

Wang, Çin'in, ABD'nin Çin'e ait Taiwan bölgesine silah satışına başından beri kesinlikle karşı olduğunun altını çizdi.Wang, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nden tek-Çin ilkesine ve Çin ile ABD'nin üç ortak bildirisine bağlı kalmasını ve ABD liderliğinin "Taiwan'ın bağımsızlığına" destek vermeme taahhüdünün gereğini içtenlikle yerine getirmesini istediğini belirtti. (Xinhua) 

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