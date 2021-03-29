ABD'ye tehdit: Mayıs ayına kadar çekilmezseniz...

ABD'nin Mayıs ayına kadar Afganistan'dan çekilmemesi durumunda Taliban'ın barış görüşmeleriyle ilgili süreci durdurabileceği bildirildi.

Mepa News'in edindiği bilgilere göre, ABD'nin Doha Anlaşması'nda taahhüt ettiği üzere Mayıs ayına kadar Afganistan'dan çekilmemesi durumunda Taliban heyeti anlaşmanın ihlal edilmesini neden göstererek barış görüşmelerini durdurup masadan kalkabilir.

Bu paralelde, Taliban'ın İstanbul'da Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan zirveye katılmak için Mayıs ayına kadar bekleyebileceği ihtimali de barış sürecine dair konuşulan konular arasında.

Kaynaklar, Taliban'ın ABD'nin Afganistan'ı terk edip etmeyeceğine göre pozisyon alabileceğini ifade ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Biden yönetimine bağlı kaynaklar tarafından yapılan açıklamalarda, ABD ordu güçlerinin Mayıs ayına kadar Afganistan'dan çekilmesinin mümkün olmayacağı yönünde ifadeler kullanılmış, çekilmenin Kasım ayına kadar ertelenebileceğinin sinyali verilmişti.

Taliban tarafı ise ABD güçlerinin bir an önce Afganistan'ı terk etmesini istiyor. ABD'nin Afganistan'ı terki ile ilgili olan madde, Taliban'ın bu ülke ile imzaladığı anlaşmanın en öndemli konusu olarak gösteriliyor.