  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'ye tehdit: Mayıs ayına kadar çekilmezseniz...
Dünya

ABD'ye tehdit: Mayıs ayına kadar çekilmezseniz...

Afganistan'da kriz devam ederken Taliban'dan ABD'ye çok sert bir tehdit geldi. Taliban, ABD'nin Mayıs ayına kadar ülkeden çekilmemesi halinde barış görüşmelerini durduracaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 13:20:00 -
ABD'ye tehdit: Mayıs ayına kadar çekilmezseniz...

ABD'nin Mayıs ayına kadar Afganistan'dan çekilmemesi durumunda Taliban'ın barış görüşmeleriyle ilgili süreci durdurabileceği bildirildi.

Mepa News'in edindiği bilgilere göre, ABD'nin Doha Anlaşması'nda taahhüt ettiği üzere Mayıs ayına kadar Afganistan'dan çekilmemesi durumunda Taliban heyeti anlaşmanın ihlal edilmesini neden göstererek barış görüşmelerini durdurup masadan kalkabilir.

Bu paralelde, Taliban'ın İstanbul'da Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan zirveye katılmak için Mayıs ayına kadar bekleyebileceği ihtimali de barış sürecine dair konuşulan konular arasında.

Kaynaklar, Taliban'ın ABD'nin Afganistan'ı terk edip etmeyeceğine göre pozisyon alabileceğini ifade ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Biden yönetimine bağlı kaynaklar tarafından yapılan açıklamalarda, ABD ordu güçlerinin Mayıs ayına kadar Afganistan'dan çekilmesinin mümkün olmayacağı yönünde ifadeler kullanılmış, çekilmenin Kasım ayına kadar ertelenebileceğinin sinyali verilmişti.

Taliban tarafı ise ABD güçlerinin bir an önce Afganistan'ı terk etmesini istiyor. ABD'nin Afganistan'ı terki ile ilgili olan madde, Taliban'ın bu ülke ile imzaladığı anlaşmanın en öndemli konusu olarak gösteriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okan Bayülgen: Onun aşısını olmayacağım
Medya

Okan Bayülgen: Onun aşısını olmayacağım

Okan Bayülgen, dünyayı etkisi altına alan teni tip koronavirüs nedeniyle tartışmalara neden olan Microsoft kurucusu Bill Gates ile ilgili ça..
Hem evli adamı ayarttı, hem eşinin aynalarını kırdı! İstanbul Sözleşmesi savunucularının gıkı çıkmadı
Gündem

Hem evli adamı ayarttı, hem eşinin aynalarını kırdı! İstanbul Sözleşmesi savunucularının gıkı çıkmadı

Sunucu Ece Erken, ayarttığı evli adamın eşi Benan Kocadereli'nin aracının aynalarını kırmıştı. Kadını koruduğu iddia edilen fesat İstanbul S..
Kanal savaşları başladı... BAE ve İsrail harekete geçmeye hazırlanıyor!
Gündem

Kanal savaşları başladı... BAE ve İsrail harekete geçmeye hazırlanıyor!

Süveyş Kanalı'nda karaya oturup küresel deniz ticaretini kilitleyen "The Ever Given" gemisi yeni kanal, yol ve alternatif güzergah savaşları..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay