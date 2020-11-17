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Dünya ABD'ye tarihi uyarı: Bedeli ağır olur
Dünya

ABD'ye tarihi uyarı: Bedeli ağır olur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Amerika Birleşik Devletleri'ni 'Afganistan'dan çekilmenin bedeli ağır olur' diyerek uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:47:00 -
ABD'ye tarihi uyarı: Bedeli ağır olur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'yi, Afganistan'dan çekilmenin bedelinin ağır olacağı hususunda uyardı.

Stoltenberg, ABD'nin önemli sayıda askerini Afganistan'dan çekmeye hazırlanması öncesinde yayınladığı açıklamasında dikkat çekici ifadeler kullandı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin bedelinin ağır olacağını savunan Stoltenberg şunları dile getirdi:

"Zor bir kararla yüz yüzeyiz. Yaklaşık 20 senedir Afganistan'dayız ve artık hiçbir NATO müttefiki gerekenden fazla burada kalmak istemiyor. Ancak aynı zamanda, çok erken veya koordine olmamış bir şekilde ayrılmanın bedeli çok ağır olabilir."

ABD, dün ortaya çıkan karar paralelinde, 15 Ocak tarihine kadar Afganistan'daki askerlerinin sayısını 2 bin 500'e düşüreceğini açıklamıştı.

29 Şubat 2020 tarihinde Taliban ile imzaladığı anlaşmayla Afganistan'dan ayrılacağını taahhüt eden ABD'nin, 2021 yılı Mayıs ayına kadar ülkeden ayrılması gerekiyor.

Kaynak: Mepa News

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