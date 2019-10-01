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ABD'ye resti çektiler: S-400 almaya hakkımız var

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "S-400 almaya hakkımız var" dedi.

01 Ekim 2019 Salı 12:12
ABD'ye resti çektiler: S-400 almaya hakkımız var

Hindistan, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaya hakları olduğunu ifade etti.

Washington'a yaptığı ziyarette Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'nin kaygılarını anladıklarını ancak S-400 almaya dair nihai kararın kendilerine ait olduğunu ifade etti.

Bakan konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacağı görüşme öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Jaishankar, "Hiç kimsenin bize ABD'den veya Rusya'dan silah alamayacağımızı söylemesini istemeyiz." şeklinde konuştu.

Hindistan geçtiğimiz yıl 5.2 milyar dolar karşılığında Rusya'dan 5 adet S-400 sistemi alma konusunda anlaşmaya varmıştı.

2017 çıkarılan bir kanun uyarınca ABD, Rusya'dan gelişmiş silah sistemleri alan ülkelere karşı yaptırım uyguluyor.

Türkiye de Rusya'dan S-400 sistemleri satın almış, ABD Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

Türkiye'ye yönelik diğer yaptırımların da gündemde olduğu ifade ediliyordu.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:12
  1. ABD
  2. Hindistan

YORUM YAZ

  • dürüstdürüst21 dk önce
    Bunların hepsi bir oyun alıpta kullanamamak ta var.Ayrıca S-400 bu devrin modası.

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