ABD’ye resmi başvuru! Kukla BAE, İsrail anlaşmasının ödülünü kapıyor

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) F-35 savaş uçağı satın almak için resmen başvuru yaptı.

Çıkan haberlere yorum yapmaktan kaçınan ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ise sessizliğini koruyor.

Bölgedeki güç dengelerini gözeterek hareket eden ABD, hiç bir ülkenin İsrail'in silah kapasitesini geçmesini istemiyor.

ABD'den BAE'ye yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump ve damadı olan Başdanışmanı Jared Kushner'in yakın zamanda yaptığı açıklamalarda, BAE'ye F-35 savaş uçaklarının satışına onay verebileceklerine dair sinyal vermişlerdi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş geçtiğimiz günlerde F-35 konusunda, "Yemin ettik alacağız" ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin ara buluculuğunda bir araya gelen İsrail, BAE ve Bahreyn normalleşme anlaşması imzalamışlardı.