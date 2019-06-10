ABD’ye mobilya ihracatı artıyor

Mobilya sektörünün ABD’ye 2019’un ilk dört ayında yaptığı ihracat, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 52 milyon 905 bin dolara çıktı. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, ABD’nin mobilyaya her yıl 50 milyar dolar ödediğine işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu: “Ancak navlun ücretleri yüksek. Bu sorunu aşmak için Ticaret Bakanlığımıza ABD’de lojistik depo yapılmasını önerdik. Ürünlerimizin demonte halde bu depoya gitmesi, burada montajlanarak müşterilerine satılması temennimiz. Aksi takdirde lojistik süresi uzun olduğu için sıkıntı çekebiliriz. Bunu yapabilirsek navlunda da ciddi bir avantaja sahip olacağımızı düşünüyorum.”