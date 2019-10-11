ABD'ye kızan Amberin Zaman'dan akıl dışı sözler: Türkiye’ye bedel ödetmediniz

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye olan sevdasıyla bilinen sözde gazeteci Amberin Zaman, Barış Pınarı Harekȃtı’nı değerlendirerek skandal açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Türkiye’ye yeterli tepki vermemesinden yakınan Amberin Zaman, şu akıl dışı ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin ödediği bir bedel yok"

”Senatonun Trump’a karşı çıktığını görmedik. Bunu Kürtler için yapar mı bilemiyorum. Burada bir blöf mü söz konusu. Bir pazarlık taktiği midir Türkiye’ye geri adım attırmak için. S-400 konusunda ve Halkbank konusunda da çok müthiş tehditlerde bulunulmuştu. Halkbank konusunda keza öyle. Ama neticeye baktığımız zaman F-35 programının dışına atılmaktan başka pek Türkiye’nin ödediği bir bedel yok.”