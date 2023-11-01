ABD'ye İsrail tehdidi! Ajanslar dünyaya son dakika geçti: Savaş gemilerini batırırız
İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Husiler, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulmadığı takdirde ABD savaş gemilerini batıracaklarını açıkladı.
İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor.
Küresel haydut ABD ve kuklası Avrupa'yı arkasına alan İsrail, Gazze'de insanlığı ayaklar altına alırken Husiler'in yaptığı açıklama dünyaya 'son dakika' koduyla duyuruldu.
Husiler, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulmadığı takdirde ABD savaş gemilerini batıracaklarını açıkladı.