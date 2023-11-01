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Dünya ABD'ye İsrail tehdidi! Ajanslar dünyaya son dakika geçti: Savaş gemilerini batırırız
Dünya

ABD'ye İsrail tehdidi! Ajanslar dünyaya son dakika geçti: Savaş gemilerini batırırız

Yeniakit Publisher
2023-11-01 21:49:00 -
ABD'ye İsrail tehdidi! Ajanslar dünyaya son dakika geçti: Savaş gemilerini batırırız

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Husiler, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulmadığı takdirde ABD savaş gemilerini batıracaklarını açıkladı.

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor.

Küresel haydut ABD ve kuklası Avrupa'yı arkasına alan İsrail, Gazze'de insanlığı ayaklar altına alırken Husiler'in yaptığı açıklama dünyaya 'son dakika' koduyla duyuruldu.

Husiler, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulmadığı takdirde ABD savaş gemilerini batıracaklarını açıkladı.

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Yorumlar

hıdır

Bundan sonra vekalet savaşlarına hazır olun ey batı ve köpekleri... Bunu doğuya öğreten siz oldunuz hadi bakalım.

Gazeteci

Deme be, Bu İRAN DIŞLIGI AMMA DA CESARTLİ imiş.
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