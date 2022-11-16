ABD’ye ihracatımız rekor seviyede

Bu ülkeye ihracat yılın 10 ayında yüzde 16.2 arttı. ABD’nin Türkiye’nin dış satımından aldığı pay yüzde 5.72 oldu. ABD, ocak-ekim döneminde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. 15 milyar 780 milyon dolarla Almanya ilk sırayı aldı. Almanya ve ABD’yi 10 milyar 285 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 275 milyon dolarla İtalya, 8 milyar 533 milyon dolarla Irak izledi. Türkiye’nin yılın 10 ayında ihracatını değer bazında en fazla arttıran ülke de ABD oldu.

Kimya sektörü bir nuamrada

ABD’ye dış satım ocak-ekim döneminde 1 milyar 672 milyon dolar arttı. İhracat Rusya’ya 1 milyar 518 milyon dolar, Irak’a 1 milyar 493 milyon dolar, Almanya’ya 1 milyar 333 milyon dolar, Romanya’ya 1 milyar 268 milyon dolar yükseliş kaydetti.

Türkiye bu dönemde Rusya’ya 5 milyar 738 milyon dolar, Romanya’ya ise 5 milyar 229 milyon dolar tutarında ürün ve hizmet ihraç etti.

Yılın 10 ayında ABD’ye en fazla ihracata 1 milyar 320 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü imza attı. Onu 1 milyar 191 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 117 milyon dolarla çelik, 860 milyon 664 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 829 milyon 467 bin dolarla mücevher sektörü izledi. Ülkeye en az dış satımı 1 milyon 952 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 3 milyon 528 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 7 milyon 352 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörleri yaptı.

Rakamlar değişken

ABD’ye değer bazında en fazla ihracat artışını 393 milyon 125 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Onu 272 milyon 99 bin dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 239 milyon 901 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 213 milyon 957 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 194 milyon 384 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Ülkeye çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 819 milyon 504 bin dolar, demir ve demir dışı metaller sektörü 764 milyon 641 bin dolar tutarında dış satım yaptı.