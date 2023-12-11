ABD’ye gidiyor! Devlet başkanı Zelenskiy teklif edecek! ABD'nin Ukrayna hükümete yardımları devam eder mi?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Senatosundaki engeli aşmak için ABD Başkanı Joe Biden’ın davetlisi olarak salı günü başkent Washington’ı ziyaret edecek.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada görüşmenin amacı “Rusya’nın acımasız işgaline karşı kendilerini savunan Ukrayna halkını destekleme konusunda ABD’nin sarsılmaz kararlılığının altını çizmek” olarak açıklandı. Açıklamada, “Rusya, Ukrayna’ya yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını arttırırken, liderler Ukrayna’nın acil ihtiyaçlarını ve ABD’nin bu kritik anda desteğini sürdürmesinin hayati önemini ele alacaklar” denildi.

ABD Kongresinin üst kanadı olan Senatonun Cumhuriyetçi üyeleri, geçtiğimiz hafta, talep ettikleri “göçmenlik reformları” pakette yer almadığı gerekçesiyle Ukrayna ve İsrail için 106 milyar dolarlık acil yardım paketini bloke etmişlerdi.

Reuters’ın haberine göre Zelenskiy ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson arasında da özel bir görüşme yapılması bekleniyor.

ABD Kongresi, Ukrayna’ya yardım için 111 milyar dolar ayırdı ve Biden’ın bütçe direktörü Shalanda Young geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi ve Senato liderlerine gönderdiği bir mektupta ABD’nin Ukrayna’ya silah ve yardım göndermek için ayırdığı fonun yıl sonuna kadar tükeneceğini ve bunun da Ukrayna’ya savaş alanında “diz çöktüreceğini” söyledi. Young pazar günü yaptığı açıklamada da “Her iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşma yapmanın zamanı geldi” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da iki televizyon röportajında, Ukraynalılar için “Finansmanımız tükeniyor” diyerek, Ukrayna için risklerin yüksek olduğunu söyledi. Blinken, “Bu gerçekten adım atma zamanı çünkü eğer atmazsak ne olacağını biliyoruz. Putin cezasız bir şekilde ilerleyebilecek ve Ukrayna’da durmayacağını biliyoruz” dedi.

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evrensel'in haberine göre: Blinken, Biden’ın yardım paketini harekete geçirmek için önemli tavizler vermeye hazır olduğunu söylediğini de ekledi.